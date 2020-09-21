«Оттава» не будет назначать капитана в новом сезоне

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит сообщил, что команда не станет назначать капитана в новом сезоне. При этом специалист не исключил, что решение будет изменено в случае необходимости.

«В этом сезоне этого не произойдёт. Исключать ничего не могу, но на данный момент мы этого не планируем. Начинаем период, когда молодые игроки будут выполнять лидерские роли.

Все знают, что Брэди Ткачак и Тома Шабо на подходе. Но не думаю, что это произойдёт в этом году. Жду командной ответственности, чтобы у нас были лидеры как в атаке, так и в обороне.

У нас молодая команда, а значит, наверное, мне, как тренеру, надо ещё в течение одного года побыть лидером.

Коллектив проходит через перестройку, через победы и поражения, и они знают, что их ждёт в дальнейшем. На данном этапе нечестно торопить ребят», — приводит слова Смита пресс-служба НХЛ.