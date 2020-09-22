«Динамо» Рига попросит КХЛ перенести ближайшие матчи команды из-за вспышки коронавируса

Рижское «Динамо» попросит Континентальную хоккейную лигу перенести ближайшие матчи команды. Причиной просьбы является вспышка коронавируса в клубе.
«Игрокам и тренерам нужен карантин до 5 октября. Будем просить лигу перенести матчи», — цитирует председателя совета директоров «Динамо» Юриса Савицкиса ТАСС.
19 сентября стало известно, что пять хоккеистов «Динамо» заразились коронавирусом. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватили инфекцию.
До 5 октября «Динамо» должно было провести матчи с московским и минским «Динамо», ЦСКА и «Витязем».
Ранее также стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 (с «Ак Барсом»), 15 (с «Северсталью»), 17 (с «Металлургом»), 19 (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».
- 22 сентября 2020
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