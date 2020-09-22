Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для юных хоккеистов

Во вторник, 22 сентября, нападающие национальной сборной России олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Кирилл Капризов провели мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Красная Машина Юниор», сообщается на официальном сайте ФХР.



Сначала игроки сборной провели для юных хоккеистов тренировку по методикам НППХ «Красная Машина», а затем приняли участие в двусторонней игре: Капризов выступал за команду «красных», Ковальчук — за «белых». После тренировочного занятия каждый желающий мог получить автограф хоккеистов сборной России и сфотографироваться с ними.



«Думаю, ребятам понравилось — это главное. Очень люблю проводить время с детьми, от них моментально заряжаешься энергией и позитивом. Очень здорово, что сейчас появилась такая программа, как «Красная Машина». Когда есть вертикаль развития, ребята на всех уровнях, вплоть до сборной, знают, что от них требуется. Сейчас очень многое делается для развития хоккея — строятся катки, у большего числа детей появляется возможность заниматься. А всё остальное в их руках», — приводит слова Ковальчука сайт ФХР.

В подписании Ковальчука пока не заинтересован ни один клуб НХЛ