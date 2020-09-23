Кошелев: в сложившейся для меня ситуации в «Авангарде» нужно было что-то менять

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал обмен в уральский клуб из «Авангарда».

«Я узнал ещё за сутки до того, как о сделке сообщили официально. Когда всё объявили, я уже был в Магнитогорске. Позвонил мой агент Александр Черных, затем директор «Магнитки» Сергей Ласьков, мы с ним обсудили некоторые вопросы.

Только положительные эмоции. Переход в «Металлург» — это новый вызов, который я принял. В сложившейся для меня ситуации в «Авангарде» нужно было что-то менять. Мне важно было перезагрузиться, взбодриться, почувствовать драйв. Увы, в последнее время этого не было.

Я – амбициозный нападающий, поэтому хотел обмена именно в топ-команду. «Металлург» всегда бьётся за самые высокие места, претендует на свой третий Кубок Гагарина», — сказал Кошелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.