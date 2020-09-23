Пресс-служба «Динамо» Минск: настроены играть все матчи в соответствии с календарём лиги

В стане минского «Динамо» отмечают, что ситуация с коронавирусом не влияет на моральное состояние игроков: они находятся под наблюдением врачей, регулярно тестируются и настроены побеждать, сообщает sputnik.by.



«Мы продолжаем придерживаться противоэпидемиологических норм КХЛ. Хоккеисты и другие члены команды здоровы. Мы настроены играть все матчи в соответствии с календарём лиги. Конечно, хотелось провести встречу с «Локомотивом». Увы, она не состоялась. Как следствие, в тренировочный процесс были внесены изменения. После интенсивных занятий 19-20 сентября тренерский состав умело подвёл хоккеистов к поединку с «Сибирью», в котором удалось победить», – сообщается в пресс-службе «зубров».



Сезон-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса был завершён досрочно. КХЛ приняла такое решение 25 марта 2020 года. Как ожидается, текущий регулярный чемпионат продлится до 27 февраля.

Встреча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесена