Блажиевский: новый сезон, у нас новая команда

Защитник ЦСКА Артём Блажиевский рассказал о предстоящей игре с «Северсталью».
«Новый сезон, у нас новая команда. Прошлогоднее поражение осталось в прошлом. Завтра будет новая игра. В каком звене буду играть? У нас нет первого, второго и так далее. Каждое боевое. Все играют, как нужно. Буду играть в паре с Мэтом Робинсоном.
Какую игру ожидать от «Северстали»? Смогу ответить уже после игры (улыбается)», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Напомним, «армейцы» провели семь встреч. В первом матче сезона ЦСКА уступил «Ак Барсу» во встрече за Кубок открытия (2:3 ОТ). Затем москвичи одержали победу в пяти матчах подряд: с «Сочи» (3:1), «Барысом» (3:1, 2:1 Б), «Сибирью» (2:1 Б) и «Амуром» (5:1). В последней встрече «армейцы» потерпели поражение от магнитогорского «Металлурга».
- 23 сентября 2020
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