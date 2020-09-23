«Сибирь» в гостях обыграла молодёжный состав СКА, питерцы перебросали соперника 28-23

«Сибирь» нанесла СКА третье поражение в сезоне. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.
Уже на 7-й минуте Ефим Гуркин с передач Никиты Шашкова и Евгения Чесалина вывел гостей вперёд. В середине периода в ворота новосибирцев был назначен буллит, который реализовал Иван Морозов, сравняв счёт. В начале второго игрового отрезка Евгений Чесалин вновь вывел «Сибирь» вперёд. По второму очку за результативность набрали Никита Шашков и Ефим Гуркин. В конце периода Юусо Пуустинен увеличил преимущество новосибирцев, а на 55-й минуте форвард оформил дубль.
Напомним, из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствуют больше половины игроков основного состава, а также главный тренер Валерий Брагин и его помощники.
- 23 сентября 2020
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