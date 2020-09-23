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«Сибирь» в гостях обыграла молодёжный состав СКА, питерцы перебросали соперника 28-23

«Сибирь» в гостях обыграла молодёжный состав СКА, питерцы перебросали соперника 28-23
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» нанесла СКА третье поражение в сезоне. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

Уже на 7-й минуте Ефим Гуркин с передач Никиты Шашкова и Евгения Чесалина вывел гостей вперёд. В середине периода в ворота новосибирцев был назначен буллит, который реализовал Иван Морозов, сравняв счёт. В начале второго игрового отрезка Евгений Чесалин вновь вывел «Сибирь» вперёд. По второму очку за результативность набрали Никита Шашков и Ефим Гуркин. В конце периода Юусо Пуустинен увеличил преимущество новосибирцев, а на 55-й минуте форвард оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гуркин (Шашков, Чесалин) – 06:58' (5x5)   1:1 Морозов – 10:55' (бул)   1:2 Чесалин (Шашков, Гуркин) – 26:00' (5x5)   1:3 Пуустинен – 37:45' (5x5)   1:4 Пуустинен (Руохомаа, Алексеев) – 54:51' (5x5)

Напомним, из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствуют больше половины игроков основного состава, а также главный тренер Валерий Брагин и его помощники.

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