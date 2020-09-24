Смит: статус Стэмкоса по-прежнему будет сюжетом детектива. Его игра была короткой
Обозреватель The Athletic Джо Смит прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем финале Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).
Календарь финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги
«Возвращение Стэмкоса было большим событием, это был доминирующий фактор в начале матча, но шоу сделали другие хоккеисты «Лайтнинг». В первую очередь это Никита Кучеров, набравший два очка и забивший первый гол. Кучеров и Пойнт снова доминировали, а Виктор Хедман проводит плей-офф, достойный «Конн Смайт Трофи». Что же до Стэмкоса, то его статус по-прежнему будет сюжетом детектива. Его игра была короткой — он отыграл всего 2 минуты и 47 секунд. Ни во втором, ни в третьем периодах он не сыграл», — отметил Смит.
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