Крикунов: «Динамо» недооценило «Сочи», весь матч не было концентрации

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей.
«Я скажу, что получился тяжёлый матч. Мы в какой-то степени недооценили соперника. В первом периоде сделали два броска по воротам, но во втором отрезке уже перестроились и сделали 16 бросков, сумели забить в двойном большинстве. И успокоились. Потом опять выигрывали, снова ничья, но счастливый бросок Чайковски позволил нам выиграть этот матч.
Я предупреждал игроков, что не будет нам легко сегодня, потому что соперник хорошо двигается и хорошо накатывается. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается.
Пропустили второй гол сразу после того, как сами забили? Да у «Динамо» весь матч не было концентрации. Наверное, успокоились после победной серии. Подумали, что всё хорошо идёт и так оно и будет всё время, но так не бывает. Это хоккей.
Выход Кагарлицкого «пять» на три» отрабатывали на тренировках. Игумнов много играл в меньшинстве сегодня, он уже лучше готов.
Сейчас сложно говорить, поможет нам отмена следующего матча подготовиться к дерби или нет. Тяжело говорить, что лучше – играть дальше или отдыхать. Увидим, на матче со «Спартаком», помогло нам это или нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 сентября 2020
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