Источник: «Ак Барс» готовится играть с молодёжью СКА в оптимальном составе

«Ак Барс» провёл утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что команда Дмитрия Квартальнова утром занималась в боевом составе. Судя по утреннему составу, «Ак Барс» готовится играть в оптимальном составе. В свою очередь уже известно, что «армейцы» выйдут на матч молодёжным составом из-за проблем с коронавирусом.
Билялов
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров
Педан — Хенкель, Галиев — Бурмистров — Зарипов
Лямкин — Юдин, Дыняк — Тихонов — Доус
Рукавишников — Фазылзянов, Сафонов — Хованов — Лукоянов.
Ранее стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
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