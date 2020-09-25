Источник: «Ак Барс» готовится играть с молодёжью СКА в оптимальном составе

«Ак Барс» провёл утреннюю раскатку перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что команда Дмитрия Квартальнова утром занималась в боевом составе. Судя по утреннему составу, «Ак Барс» готовится играть в оптимальном составе. В свою очередь уже известно, что «армейцы» выйдут на матч молодёжным составом из-за проблем с коронавирусом.

Билялов

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров

Педан — Хенкель, Галиев — Бурмистров — Зарипов

Лямкин — Юдин, Дыняк — Тихонов — Доус

Рукавишников — Фазылзянов, Сафонов — Хованов — Лукоянов.

Ранее стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».