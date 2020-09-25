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«Локомотив» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Локомотив» проведёт матч с «Нефтехимиком» без легионеров

«Локомотив» проведёт матч с «Нефтехимиком» без легионеров
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» объявил состав на встречу с нефтекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере». В составе «железнодорожников» нет ни одного легионера.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коршков;
  • Черепанов — Калинин, Дарьин — Иванов — Каюмов;
  • Мисюль — Савченко, Берёзкин — Тесанов — Беляев;
  • Ковалёв — Горячев, Романов — Денежкин — Манин.

Место в воротах займёт 22-летний Илья Коновалов. Его сменщиком станет 18-летний Егор Горшков.

Напомним, что в «Локомотиве» были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее команда отказалась от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.

Матч «Локомотива» и «Нефтехимика» состоится 25 сентября. Хозяева соберут состав на встречу
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