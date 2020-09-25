«Локомотив» проведёт матч с «Нефтехимиком» без легионеров

«Локомотив» объявил состав на встречу с нефтекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере». В составе «железнодорожников» нет ни одного легионера.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Рафиков — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коршков ;

— Малышев, Кудрявцев — Алексеев — ; Черепанов — Калинин , Дарьин — Иванов — Каюмов;

, Дарьин — Иванов — Каюмов; Мисюль — Савченко, Берёзкин — Тесанов — Беляев;

Ковалёв — Горячев, Романов — Денежкин — Манин.

Место в воротах займёт 22-летний Илья Коновалов. Его сменщиком станет 18-летний Егор Горшков.



Напомним, что в «Локомотиве» были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее команда отказалась от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.