«Локомотив» проведёт матч с «Нефтехимиком» без легионеров
«Локомотив» объявил состав на встречу с нефтекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере». В составе «железнодорожников» нет ни одного легионера.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Рафиков — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коршков;
- Черепанов — Калинин, Дарьин — Иванов — Каюмов;
- Мисюль — Савченко, Берёзкин — Тесанов — Беляев;
- Ковалёв — Горячев, Романов — Денежкин — Манин.
Место в воротах займёт 22-летний Илья Коновалов. Его сменщиком станет 18-летний Егор Горшков.
Напомним, что в «Локомотиве» были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее команда отказалась от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.
Матч «Локомотива» и «Нефтехимика» состоится 25 сентября. Хозяева соберут состав на встречу
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