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«Тампа» повторила второй результат в истории плей-офф НХЛ по победам в овертаймах

«Тампа» повторила второй результат в истории плей-офф НХЛ по победам в овертаймах
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».

Команда Джона Купера выиграла уже седьмой овертайм в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, что является вторым результатом в истории лиги. В 2002 году столько же овертаймов выиграл «Каролина Харрикейнз», а спустя год — «Анахайм Дакс». Рекорд был установлен в 1993 году, когда «Монреаль Канадиенс» одержал 10 побед, забросив шайбу в дополнительное время.

Стоит отметить, что один из овертаймов «молнии» выиграли в предварительном раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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