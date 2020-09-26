Анатолий Голышев: не совру, если скажу, что моя мечта – провести всю карьеру в одном клубе

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о карьерных планах. Нападающий признался, что хотел бы провести всю карьеру в одном клубе.

«У меня действительно следующим летом будет возможность уехать в НХЛ. Но воспользуюсь ли я ей? Ждут ли меня там? Какая ситуация будет в мире? Много факторов, и хоккейных, и бытовых. Так что сейчас я об этом не думаю.

Были ли момент, когда мог покинуть «Автомобилист»? Наверное, в прошлом году. Тогда я мог уехать в Америку, но в итоге решил подписать новый контракт с «Автомобилистом».

Если говорить о КХЛ, то какие-то слухи ходили после того, как я забросил 25 шайб за сезон. Но без конкретики, никто на меня не выходил.

А вообще я не совру, если скажу, что моя мечта – провести всю карьеру в одном клубе. По крайней мере, говоря о России. Думаю, многие хоккеисты мечтают об этом, но не у всех складывается. Бывает, что обстоятельства складываются против наших планов», — приводит слова Голышева пресс-служба КХЛ.