Светлов: у «Амура» было желание и неплохое содержание игры в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:1.

«Хочу поздравить «Спартак» с победой и хорошей игрой. У нас был четвёртый матч на выезде, и в двух из них дело доходило до овертайма. Мы потратили много сил. Сегодня мы хорошо играли и двигались в первом периоде, а во втором начали удаляться, потому что соперник добавил в скорости.

Нам стало не хватать движения и быстроты, но у нас были хорошие моменты, потому что мы атаковали и получали удаления. Большинство у нас совсем не сработало. Думаю, что это из-за усталости. В целом у нас было желание и неплохое содержание игры. Мы готовимся дальше», —цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.