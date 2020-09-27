«Спартак» не будет предлагать полноценный контракт Лямину

Московский «Спартак» не предложил защитнику Кириллу Лямину полноценный контракт, сообщает пресс-служба красно-белых. В конце июля стало известно, что 33-летний Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком». Защитник прошёл предсезонную подготовку в «Спартаке».
В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал в составе московского «Динамо», провёл в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4». Кирилл Лямин выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. В КХЛ играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».
В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.
- 27 сентября 2020
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