«Спартак» не будет предлагать полноценный контракт Лямину

Московский «Спартак» не предложил защитнику Кириллу Лямину полноценный контракт, сообщает пресс-служба красно-белых. В конце июля стало известно, что 33-летний Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком». Защитник прошёл предсезонную подготовку в «Спартаке».

В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал в составе московского «Динамо», провёл в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4». Кирилл Лямин выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. В КХЛ играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».

В сезоне-2019/2020 московское «Динамо» заняло четвёртое место на Западе в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.