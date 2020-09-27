Воробьёв — о матче с «Авангардом»: хорошая плотная игра уровня плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча закончилась победой омского клуба со счётом 2:0.

«Хорошая плотная игра уровня плей-офф. Здорово играли обе команды, мы свой гол в большинстве не забили, а «Авангард» забил. Не можем забить «Авангарду»? Думаю, что в прошлой встрече мы выглядели хуже, чем в этой. Сегодня нам немного не повезло. От Кошелева, как и от всех нападающих, ждём голов. Семён – рабочий парень, выполняет любое задание. Плотникову вернули капитанскую нашивку от Яковлева? Это внутрикомандные дела», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал вторую победу подряд. В пяти последних матчах омский клуб одержал три победы. Для «Металлурга» это поражение стало вторым кряду. До этого «Магнитка» выиграла три матча подряд.