Квартальнов: согласен, что «Ак Барсу» тяжело идут шайбы, есть определённые проблемы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Матч завершился победой клуба из Череповца со счётом 3:2 ОТ.

«Поздравляю соперника с победой. Мы сегодня заслужили очко, так скажу.

Доволен ли качеством игры? Нет. Получше, чем в прошлой игре. «Северсталь» на хорошем ходу, напрягала нас, мы проиграли в движении, агрессии, борьбе. Нам несвойственно это, но пока упускаем.

Тяжело идут шайбы? Согласен. Есть определённые проблемы, работаем над этим. Надо больше бросать, из себя доставать», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

«Северсталь» одержала уже третью победу в пяти последних матчах. «Ак Барс» потерпел первое поражение после семи побед.