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Кучеров вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за один плей-офф

Кучеров вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за один плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода «Тампа» впереди – 2:0. Напомним, что в серии также ведут игроки «Тампы» – 3-2.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт, а результативную передачу в этом эпизоде записал на свой счёт Никита Кучеров. Для российского нападающего набранное очко стало 34-м в нынешнем розыгрыше плей-офф. Таким образом, Кучеров вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам за один плей-офф.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (47 очков в сезоне-1984/1985). Второе место занимает Марио Лемье (44, 1990/1991), топ-3 замыкает Гретцки (43, 1987/1988). Автором российского рекорда является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, набравший 36 очков в плей-офф 2009 года.

Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, сделавшим 27 голевых передач за один плей-офф
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