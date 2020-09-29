Купер повторил достижение Кинэна, Тортореллы, Хартли, Лавиолетта и Тротца

Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

Главный тренер команды «Тампы» Купер впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Восемь лет назад канадский специалист выиграл Кубок Колдера с «Норфолк Адмиралз» и стал восьмым тренером, кому покорились главные трофеи АХЛ и НХЛ. Помимо Купера, это смогли сделать Фред Шеро, Эл Макнил, Майк Кинэн, Джон Торторелла, Боб Хартли, Питер Лавиолетт и Барри Тротц.

Это второй чемпионский титул в истории клуба. Впервые «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли в 2004 году, обыграв в финале «Калгари Флэймз» (4-3). В этом плей-офф «молнии» на пути к финалу прошли «Коламбус Блю Джекетс» (4-1), «Бостон Брюинз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-2).