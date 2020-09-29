Ларионов: на сегодняшний день Кучеров — чемпион, и этим всё сказано

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Когда команда на хорошем ходу, когда у неё есть костяк, который уже давно играет вместе, естественно, всегда хочешь, чтобы эти ребята победили. Это трудная дорога на олимп, и они её преодолели. Не всё бывает гладко в этой жизни, тем более в этом году. «Тампа» ещё раз показала, насколько современный хоккей – быстрый, комбинационный, при правильной организации игры в атаке и обороне – делает своё дело на долгом промежутке времени. Меня радует, что побеждает именно такой атакующий стиль, который даёт возможность смотреть хоккей и понимать, что игра движется вперёд.

В командном виде спорта нельзя выделять одного игрока. Лидеры «Тампы»: Кучеров, Хедман, Пойнт, Василевский, Сергачёв, Палат – все сыграли великолепно. Нельзя выделять в команде-чемпионе одного игрока. Колоссальная заслуга вратаря. Когда играет такой голкипер, как Василевский, то играть гораздо легче. Все молодцы, а Кучеров – яркий игрок, который из года в год проявляет себя во всей красе. Для него и для всей команды чемпионский титул – это большое вознаграждение, потому что сегодня это сделать очень сложно.

Можно ли назвать Кучерова лучшим русским игроком мира? Я не вправе выделять лучших и худших, это не совсем корректно по отношению к другим ребятам. На сегодняшний день он чемпион, и этим всё сказано. Предел заканчивается тогда, когда ты заканчиваешь на себя нажимать. Нет лимита, чтобы стать лучше, лимит появляется, только если ты успокаиваешься, если заканчивается желание, жажда победы. Надеюсь, этого не будет, хотя сезон скомканный, никто не знает, что будет дальше. Если сезон начнётся в декабре, это будет колоссальная нагрузка на ребят. Но об этом пока рано говорить, они только выиграли. Им сейчас надо получить удовольствие от того, что они сделали, и осознать.

Всегда есть возможность стать лучше. Победить тяжело, но защитить титул гораздо сложнее. Кому достался «Конн Смайт», решают журналисты, все ребята проявили себя хорошо. У «Тампы» молодая хорошая команда, которая спокойно может претендовать на титул в ближайшие два-три года. Хотя с каждым годом всё сложнее, потому что команд всё больше, условия у всех одинаковые, и никто не гарантирует будущего успеха», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.