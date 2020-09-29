Егор Яковлев: когда слышу гудок, мурашки по телу

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом».



«Начали неплохо. Во втором периоде пропустили много контратак, «Локомотив» переломил ход матча. Соперники играли лучше нас и вышли вперёд. Мы не сдались, сравняли счёт в концовке. Ребята — молодцы.



Всегда говорю, что люблю Ярославль. У меня самые тёплые воспоминания о команде, событиях. Даже сейчас мурашки по телу. Когда слышу гудок, всегда не по себе становится. Есть что вспомнить, всегда играю здесь с радостью. Но тех ребят, с которыми играл в «Локомотиве», сейчас в команде почти нет. Классное было время.



Передо мной многие ребята бросали буллиты, пытались забить Коновалову низом. Посмотрел и попробовал бросить над щитком», — приводит слова Яковлева пресс-служба КХЛ.



Напомним, Яковлев выступал за «Локомотив» с 2011 по 2015 год.

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча