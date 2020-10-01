КХЛ определилась с датой проведения перенесённого матча «Сочи» — «Локомотив»
Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча регулярного чемпионата «Сочи» — «Локомотив» 23 января 2021 года, сообщается на официальном сайте «леопардов».
Первоначально встреча клубов была запланирована на 17 сентября, но была перенесена. Ранее КХЛ отложила несколько игр с участием ярославского клуба на более поздний срок. Это было связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию и последующим карантином в «Локомотиве».
Напомним, что команде Андрея Скабелки было засчитано техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».
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