КХЛ определилась с датой проведения перенесённого матча «Сочи» — «Локомотив»

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча регулярного чемпионата «Сочи» — «Локомотив» 23 января 2021 года, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Первоначально встреча клубов была запланирована на 17 сентября, но была перенесена. Ранее КХЛ отложила несколько игр с участием ярославского клуба на более поздний срок. Это было связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию и последующим карантином в «Локомотиве».

Напомним, что команде Андрея Скабелки было засчитано техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».