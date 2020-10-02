Хохлов: «Сибирь» подхватила энергию после драки Морозова

Защитник «Сибири» Илья Хохлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:2).

«Впечатления самые положительные. «Сибирь» выиграла за счёт командной игры и духа. Сегодня была важная игра за 4 очка. Знали, что мы с «Торпедо» — соседи по таблице. Конечно, то, что Илья Морозов поучаствовал в драке в конце, завело команду. Он заступился за партнёра, и все подхватили эту энергию.

Давило ли то, что в начале сезона не набирал очки? Конечно, сегодняшние 2 очка важны. Я немного переживал из-за этого момента. Но у меня был разговор с Николаем Николаевичем, мы друг друга поняли, и сейчас эти очки пришли сами. Но самое главное, что команда выиграла. Я эту ситуацию уже отпустил. Думаю, они придадут мне уверенности.

В чём заключаются ключевые проблемы «Сибири» при игре в обороне? Мы всегда разбираем свои ошибки. Сегодня получилось сыграть надёжно и это принесло плоды. Мы смотрим очень много видео и разбираем эти моменты. Конечно, я понимаю, что мы много пропускаем, но это дело времени. Нужно стараться не думать о том, что мы много пропускаем. Нам не важно, с каким счётом мы выигрываем. Главное — это победа и 2 очка.

Помогу ли я команде при разборе игры «Северстали»? Нет, этим занимаются тренеры. Для меня это будет важная игра, потому что в Череповце мы проиграли. Я хочу взять реванш», – сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.