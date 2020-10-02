Питерс: доволен, как «Автомобилист» отработал в меньшинстве, особенно в концовке

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2).

«Обе команды проявили себя в нападении. Мы довольны результатом. Как оценю действия Овчинникова, который отдал голевой пас в первой же смене? Я доволен его игрой. Он отличный молодой игрок, который поможет нам. Он внёс большой вклад сегодня — победный гол забит с его передачи. Он проделал большой объём работы в этом голе. Он входит в число двенадцати наших нападающих основы, мы на него рассчитываем. С Назаровым всё хорошо, это была ситуативная замена. Он более энергичный игрок для форчекинга, а Овчинников — более мастеровитый игрок, и в данной ситуации мы посчитали, что он сыграет полезнее. Это сработало.

Сегодня много удалений схватил один игрок. Но ситуации были разные: выброс шайбы, зацеп. Посмотрим видео, разберёмся. Я доволен, как команда отработала в меньшинстве, особенно в концовке втроём против шестерых, мы удержали преимущество.

Что я сказал во время тайм-аута? Это была опасная ситуация, мы играли «четыре на шесть», многие игроки подустали. Плэтт только вышел из штрафного бокса. У него хорошо получается на вбрасываниях. Объяснили расстановку на вбрасывании, всё просто», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.