Фридман: набирает обороты гипотеза появления Дубника в «Сан-Хосе»

Известный канадский хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман поделился слухами относительно возможного ухода 34-летнего вратаря Девана Дубника из «Миннесоты Уайлд».

«Уже в течение нескольких дней набирает обороты гипотеза появления Дубника в «Сан-Хосе», — написал Фридман в «Твиттере».

Напомним, что в 2015 году Дубник заключил 6-летнее соглашение с «Миннесотой» на общую сумму в $ 26 млн. Сезон-2020/2021 будет последним согласно этому контракту, за этот год он заработает $ 4,3 млн.

В регулярном сезоне-2019/2020 Дубник провёл 30 встреч за «Миннесоту», выиграв 12 из них. В среднем он пропускал 3,35 шайбы за игру и имел коэффициент надёжности 89%. Также на его счету один шат-аут.

Ранее канадец выступал за такие команды как «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Аризона». В 2004 году он был выбран «Ойлерз» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 14-м номером.