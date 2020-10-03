Чибриков: у меня контракт до 2023 года, и на сегодняшний день все мысли — о СКА

Нападающий СКА Никита Чибриков дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1). В этой встрече форвард забил гол, став самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги.
«Доволен ли я своим первым отрезком в КХЛ? Я никогда не доволен, всё время хочется идти вперёд и расти, тем более что у нас в клубе высокая конкуренция. Но я очень благодарен партнёрам по команде за поддержку, так необходимую любому молодому хоккеисту, а руководству, тренерскому штабу — за доверие и за игровое время.
Ходили слухи, что летом я собирался уехать в Северную Америку? Обсуждали этот вопрос с агентом и Романом Ротенбергом, советовались. Пришли к общему мнению, что у меня будут все возможности для роста именно в «армейском» клубе, одном из ведущих в КХЛ и Европе. У меня контракт до 2023 года, и на сегодняшний день все мысли о СКА.
Пока жизнь показывает, что такое решение оказалось верным — мне уже посчастливилось войти в историю СКА и КХЛ. Буду и дальше цепляться за свои шансы», — приводит слова Чибрикова Russia-Hockey.ru.
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