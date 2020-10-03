Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Толчинский: Худобин доказал, что он один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и в мире

Толчинский: Худобин доказал, что он один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и в мире
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о чемпионстве «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Очень рад за ребят из «Тампы» — Андрея Василевского, Никиту Кучерова, тем более что с последним приходилось вместе играть. Они заслужили этот Кубок Стэнли. Красавцы!

Не жалко ли россиян из «Далласа»? Конечно, жалко. Там один Антоха Худобин сколько всего в прошлые годы натерпелся, был вторым номером — тренеры не особо давали ему шанс проявить себя. Но вот наконец-то такой шанс ему выпал, и Худобин доказал, что он реально один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и вообще в мире. Антон очень достойно отыграл весь плей-офф, и, безусловно, есть сожаление, что у него не получилось выиграть Кубок Стэнли.

Возвращение в НХЛ? Не знаю… Сейчас, если честно, цели другие: я на два года в «Авангарде», и хочется за это время выиграть Кубок Гагарина. А дальше уже посмотрим», — приводит слова Толчинского News.ru.

Плющев: молодые, застрявшие между АХЛ и НХЛ, каждый год становятся разочарованиями в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020