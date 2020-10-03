Толчинский: Худобин доказал, что он один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и в мире

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о чемпионстве «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Очень рад за ребят из «Тампы» — Андрея Василевского, Никиту Кучерова, тем более что с последним приходилось вместе играть. Они заслужили этот Кубок Стэнли. Красавцы!

Не жалко ли россиян из «Далласа»? Конечно, жалко. Там один Антоха Худобин сколько всего в прошлые годы натерпелся, был вторым номером — тренеры не особо давали ему шанс проявить себя. Но вот наконец-то такой шанс ему выпал, и Худобин доказал, что он реально один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и вообще в мире. Антон очень достойно отыграл весь плей-офф, и, безусловно, есть сожаление, что у него не получилось выиграть Кубок Стэнли.

Возвращение в НХЛ? Не знаю… Сейчас, если честно, цели другие: я на два года в «Авангарде», и хочется за это время выиграть Кубок Гагарина. А дальше уже посмотрим», — приводит слова Толчинского News.ru.