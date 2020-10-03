Андронов: очень ждём матч с «Авангардом». Будет хороший тест для ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов рассказал о победе над «Спартаком» (5:4), первом хет-трике Павла Карнаухова и предстоящем матче с омским «Авангардом».

«Игра была априори с хорошей энергетикой. Дерби. Было интересное противостояние игроков, тренерских штабов и трибун. С обеих сторон была интересная игра. Мы не очень хорошо начали матч. В первом периоде отсиживались в обороне. Понимали, что играем не в то, во что должны, вели не свою игру. Понимали, что второй период — шанс изменить счёт. Хорошо, что смогли перестроиться и переломить игру. Второй и третий периоды провели хорошо. Отлично, что выиграли в основное время.

Рад за Пашку, хорошую игру провёл, оформил хет-трик. И Брендан забросил нужные шайбы. Это классно и очень здорово. Искренне рад за парней.

Готовимся к «Авангарду». Очень ждём матч. Это будет хороший тест для нас. Проверим себя, свои силы и состояние. Всех ждём на трибунах», — приводит слова Андронова пресс-служба клуба.