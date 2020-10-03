Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» подписал контракт с 18-летним нападающим Бакановым

«Куньлунь» подписал контракт с 18-летним нападающим Бакановым
Хоккей / КХЛ 0

Форвард Андрей Баканов подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице китайской команды в «Твиттере».

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Гелф Шторм» из юниорской лиги Онтарио. 18-летний нападающий принял участие в 55 встречах чемпионата, забросив 11 шайб и сделав 12 результативных передач. Баканов — победитель чемпионата мира U17 2019 года в составе сборной России.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» уже подписал контракт к нападающим системы «Сент-Луис Блюз» Алексеем Торопченко. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать за китайский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне «Куньлунь» в 10 матчах набрал всего три очка. Команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, и 23-е — в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Куньлунь» подписал однолетний контракт с Алексеем Торопченко
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020