«Куньлунь» подписал контракт с 18-летним нападающим Бакановым

Форвард Андрей Баканов подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице китайской команды в «Твиттере».
В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Гелф Шторм» из юниорской лиги Онтарио. 18-летний нападающий принял участие в 55 встречах чемпионата, забросив 11 шайб и сделав 12 результативных передач. Баканов — победитель чемпионата мира U17 2019 года в составе сборной России.
Напомним, «Куньлунь Ред Стар» уже подписал контракт к нападающим системы «Сент-Луис Блюз» Алексеем Торопченко. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать за китайский клуб на правах аренды.
В нынешнем сезоне «Куньлунь» в 10 матчах набрал всего три очка. Команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, и 23-е — в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
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