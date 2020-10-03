Нападающий «Виннипега» Литтл может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Нападающий «Виннипег Джетс» 32-летний Брайан Литтл может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире «31 Thoughts: The Podcast».
«Брайан Литтл, вероятно, больше не будет играть. «Виннипегу» нужен центрфорвард», — сказал Фридман.
В сезоне-2019/2020 Литтл принял участие только в 7 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он не играл с 5 ноября 2019 года, когда был помещён в список травмированных.
Нападающий принял участие в 843 матчах НХЛ, в которых забросил 217 шайб и сделал 304 результативные передачи при общем показателе полезности «-15». За карьеру в Национальной хоккейной лиге выступал только за две команды — «Атланту Трэшерс» и «Виннипег». За «Джетс» Литтл играл с 2011 года.
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