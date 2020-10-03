Михаил Воробьёв: ребята, призванные на подмогу, справляются со своими обязанностями

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком».
«Получился матч равных соперников. Мы взяли встречу большинством. Грамотно сыграли в средней зоне, выполняли тренерскую установку. У меня было время для броска, видел, что вратарь начал перемещаться, и удачно попал. Мы не смотрим на проблемы соперника. Стараемся отталкиваться от своей игры. Ребята, призванные на подмогу, справляются со своими обязанностями», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим Арене» и завершилась со счётом 4:1. Воробьёв набрал два очка. В середине второго периода, при 0:1, форвард сравнял счёт, а спустя минуту сделал результативную передачу на Илью Баранова.
- 3 октября 2020
-
23:07
-
22:58
-
22:37
-
22:15
-
21:58
-
21:45
-
21:22
-
20:55
-
20:26
-
19:52
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:46
-
18:36
-
18:28
-
17:47
-
17:38
-
17:16
-
16:43
-
16:25
-
15:56
-
15:29
-
15:01
-
14:44
-
13:52
-
13:21
-
13:10
-
12:51
-
12:10
-
11:49
-
11:33
-
11:00