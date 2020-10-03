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Михаил Воробьёв: ребята, призванные на подмогу, справляются со своими обязанностями

Михаил Воробьёв: ребята, призванные на подмогу, справляются со своими обязанностями
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Получился матч равных соперников. Мы взяли встречу большинством. Грамотно сыграли в средней зоне, выполняли тренерскую установку. У меня было время для броска, видел, что вратарь начал перемещаться, и удачно попал. Мы не смотрим на проблемы соперника. Стараемся отталкиваться от своей игры. Ребята, призванные на подмогу, справляются со своими обязанностями», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим Арене» и завершилась со счётом 4:1. Воробьёв набрал два очка. В середине второго периода, при 0:1, форвард сравнял счёт, а спустя минуту сделал результативную передачу на Илью Баранова.

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