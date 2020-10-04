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Рутерфорд: Джерри показал, что способен быть стартовым голкипером «Питтсбурга»

Рутерфорд: Джерри показал, что способен быть стартовым голкипером «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с голкипером Тристаном Джерри.

«Тристан провёл звёздный сезон и показал, что способен быть нашим стартовым вратарём. Это великолепный молодой вратарь, который для „Пингвинз“ является прекрасным активом», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Джерри принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 20 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43. В плей-офф на счету канадца один матч, в котором он пропустил одну шайбу.

Ранее Рутерфорд рассказал о ситуации с продлением контракта голкипера Мэтта Мюррея. 9 октября Мюррей может стать свободным агентом.

Рутерфорд: «Питтсбургу» будет сложно сохранить Мюррея. Это то же положение, что и с Флёри
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