Рутерфорд: Джерри показал, что способен быть стартовым голкипером «Питтсбурга»
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с голкипером Тристаном Джерри.
«Тристан провёл звёздный сезон и показал, что способен быть нашим стартовым вратарём. Это великолепный молодой вратарь, который для „Пингвинз“ является прекрасным активом», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне Джерри принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 20 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43. В плей-офф на счету канадца один матч, в котором он пропустил одну шайбу.
Ранее Рутерфорд рассказал о ситуации с продлением контракта голкипера Мэтта Мюррея. 9 октября Мюррей может стать свободным агентом.
Рутерфорд: «Питтсбургу» будет сложно сохранить Мюррея. Это то же положение, что и с Флёри
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