Рутерфорд: Джерри показал, что способен быть стартовым голкипером «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с голкипером Тристаном Джерри.

«Тристан провёл звёздный сезон и показал, что способен быть нашим стартовым вратарём. Это великолепный молодой вратарь, который для „Пингвинз“ является прекрасным активом», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Джерри принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 20 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.43. В плей-офф на счету канадца один матч, в котором он пропустил одну шайбу.

Ранее Рутерфорд рассказал о ситуации с продлением контракта голкипера Мэтта Мюррея. 9 октября Мюррей может стать свободным агентом.