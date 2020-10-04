Генменеджер «Вегаса» — о будущем Флёри: порой нужна жёсткая позиция для хорошей работы

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон после продления контракта с Робином Ленером не исключил уход из клуба голкипера Марка-Андре Флёри.
«Нам предстоит разобраться в ситуации, когда у нас под контрактами теперь находятся как Марк-Андре Флёри, так и Робин. Есть разные варианты, которые мы внимательно рассмотрим, а затем примем решение. Я не хотел бы сейчас разбираться и оценивать возможные варианты. На мой взгляд, они очевидны. Есть несколько способов решения этого вопроса. Одним из них является сохранение обоих вратарей в команде. Поэтому еще раз скажу вам, что мы обо всем вам сообщим, когда картина прояснится. Пока мы оцениваем, какими могут быть наши дальнейшие действия.
Я понимаю чувства наших болельщиков по отношению к Марку-Андре. Он олицетворяет «Голден Найтс». Его человеческие качества и спортивное мастерство сделали его любимым игроком команды. Он потрясающе защищал наши ворота. Эту ситуацию никак не назовёшь простой для менеджера, который всегда должен поступать в интересах клуба. Так я и делаю. Я с огромным уважением отношусь к Марку-Андре. Мы постараемся принять оптимальное решение. При этом мы понимаем, что порой нужно занимать жёсткую позицию, чтобы хорошо сделать свою работу», — цитирует МакКриммона пресс-служба НХЛ.
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