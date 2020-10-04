Кожевников: сейчас все играют не очень стабильно, по игре у «Металлурга» всё нормально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал спад в результатах магнитогорского «Металлурга».
«Сейчас все играют не очень стабильно. Команды выровнялись. Ни у кого нет серьёзного преимущества. “Металлург” сначала показывал хороший хоккей, но сейчас подсел. Это нормально, ведь чемпионат долгий. Они должны показывать класс в плей-офф. Думаю, неудачи временные. Дальше будет лучше. “Магнитка” неплохо стартовала и, главное, показывает хорошую игру.
Вася Кошечкин немного подсел, но, думаю, Олкинуора должен прибавить. И тогда всё будет нормально. Оборона у “Металлурга” хоть и возрастная, но хорошая. Вратарская позиция у магнитогорцев одна из самых сильных. По игре у команды Воробьёва всё нормально. Да, проиграли в трёх из последних матчах из четырёх. Ну и что, разве “Металлург” один такой? У всех команд есть провалы по два-три матча. Всё зависит от графика», — сказал Кожевников “Чемпионату”.
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