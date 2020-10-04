Светлов: «Амур» пропустил курьёзный гол за 30 секунд до конца, победа ушла из рук

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 Б).

«Немного обидно. Пропустили курьёзный второй гол за 30 секунд до конца, проиграли в серии бросков. Матч сложился немного неудачно, победа ушла из рук. Но везёт тому, кто везёт. Думаю, в следующих матчах удача к нам вернётся.

Сложно сказать, что мы отдали инициативу. Противник добавил, им терять было нечего. Был навал, мы терпеливо работали, но недотерпели. Не было установки отдавать инициативу. Может, психология сказалась, не совсем справились с эмоциями. Вели в два гола, был запас. Может, силёнки ушли. Торпедовцы играли в забросы и давление. Они добились своего, в отличие от нас», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.