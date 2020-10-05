«Питтсбург» сделал квалификационное предложение Мэтту Мюррею и ещё четырём хоккеистам

«Питтсбург Пингвинз» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также голкиперу Мэтту Мюррею, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что троим хоккеистам «Питтсбург» не стал делать предложения. Среди них — Доминик Симон, Грэм Нотт и Йон Нюберг. 9 октября они станут неограниченно свободными агентами.
Ранее стало известно, что «Пингвинз» намерены обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды Тристана Джерри. 26-летний Мюррей — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», в этом году завершается срок действия его трёхлетнего контракта с зарплатой в $ 3,75 млн. Контракт 25-летнего Джерри также действует до конца сезона-2019/2020, зарплата игрока — $ 675 тыс. Их соглашения истекут после фактического окончания сезона.
- 5 октября 2020
-
20:25
-
19:57
-
19:31
-
19:10
-
19:00
-
18:24
-
18:06
-
17:43
-
17:16
-
16:41
-
16:31
-
15:49
-
15:20
-
14:57
-
14:40
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:54
-
12:34
-
12:09
-
11:53
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:51
-
09:25
-
08:56
-
08:33
-
05:41
-
03:28
- 4 октября 2020
-
23:52