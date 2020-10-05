«Питтсбург» сделал квалификационное предложение Мэтту Мюррею и ещё четырём хоккеистам

«Питтсбург Пингвинз» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также голкиперу Мэтту Мюррею, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что троим хоккеистам «Питтсбург» не стал делать предложения. Среди них — Доминик Симон, Грэм Нотт и Йон Нюберг. 9 октября они станут неограниченно свободными агентами.

Ранее стало известно, что «Пингвинз» намерены обменять Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды Тристана Джерри. 26-летний Мюррей — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», в этом году завершается срок действия его трёхлетнего контракта с зарплатой в $ 3,75 млн. Контракт 25-летнего Джерри также действует до конца сезона-2019/2020, зарплата игрока — $ 675 тыс. Их соглашения истекут после фактического окончания сезона.