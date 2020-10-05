Цулыгин: с молодёжи «Салавата» надо требовать самоотдачи и желания, остальное придёт

Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин дал комментарий после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).

«Очень хотели сегодня выиграть. Когда идёт второй период, не можешь даже поменяться, одного желания победить не хватает, потому что они закрывали нас, мы не могли из-за дальней скамейки поменяться, это и решило исход встречи.

Игра молодёжи? В первую очередь с них надо требовать самоотдачи и желания, остальное придёт. Главное, чтобы они хотели учиться и отдавались хоккею полностью.

Попов на скамейке? Связано с тем, что у него была обязанность держать связь с Тарасовым наверху. В случае неправильного взятия ворот или вне игры, все видеопросмотры, чтобы он подсказывал. Он был с айпадом, держал связь и координировал действия всего штаба.

Возвращение Козлова и Лямся? Сложно ответить, когда они будут готовы. Есть время, будет углублённый медосмотр, уже по состоянию их здоровья всё будет понятно», – передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.