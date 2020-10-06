«Айлендерс» продлили контракт с защитником Себастьяном Ахо
Клуб Национальной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Себастьяном Ахо. Соглашение рассчитано на два года.
«Айлендерс» выбрали шведского защитника в пятом раунде драфта 2017 года под общим 139-м номером. В минувшем сезоне 24-летний Ахо провёл в АХЛ в составе «Бриджпорт Саунд Тайгерс» 49 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 27 результативных передач при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени.
За карьеру в АХЛ хоккеист провёл три сезона. В общей сложности Себастьян принял участие в 156 матчах, забросив 21 шайбу и 84 раза ассистировав партнёрам, заработав при этом полезность "-12". В НХЛ защитник сыграл 22 матча и набрал 4 (1+3) очка.
Ламорелло: думаю, что картина с вратарской линией «Айлендерс» вполне очевидна
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