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Лафренье, Байфилд и Штюцле образовали топ-3 драфта НХЛ—2020

Лафренье, Байфилд и Штюцле образовали топ-3 драфта НХЛ—2020
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги, который проходит в дистанционном режиме.

Под вторым номером в «Лос-Анджелес Кингз» ушёл канадский форвард Куинтон Байфилд, а следом «Оттава Сенаторз» остановил выбор на немецком нападающем Тиме Штюцле.

18-летний Лафренье провёл два последних сезона в команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) «Римуски». В сезоне-2019/2020 канадец набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах. Воспитанниками этого же клуба являются победитель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье и трёхкратный обладатель главного трофея НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбурга». Оба хоккеиста были выбраны на драфте под первыми номерами.

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