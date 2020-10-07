«Желаем успехов в работе на благо страны!» ФХР поздравила Путина с днём рождения
Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет.
«7 октября празднует день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем Владимира Владимировича, а также благодарим за всестороннюю поддержку и любовь к хоккею, желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны!», – сказано в официальном сообщении пресс-службы ФХР в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.
Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
«Вся Россия празднует сегодня этот день!» Драчёв поздравил Путина с днём рождения
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