Генменеджер «Сан-Хосе»: довольны прогрессом, которого Летунов добился в прошлом сезоне

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Максимом Летуновым.
«Мы довольны прогрессом, которого Макс добился в прошлом сезоне. Из хоккеиста, проводящего первый сезон в профессиональной лиге, он превратился в надёжного двустороннего игрока «Барракуды» и стал лучшим бомбардиром команды. Благодаря сочетанию габаритов и техники он получил шанс сыграть в НХЛ в прошлом году, и мы рассчитываем, что и в предстоящем сезоне он поднимется на более высокий уровень», – цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне Летунов дебютировал в НХЛ, сыграв три матча в регулярном чемпионате, в которых забил один гол. В АХЛ сыграл 50 матчей и набрал 40 (12+28) очков. Следующий сезон станет для него третьим в системе «Шаркс».
- 7 октября 2020
-
12:15
-
12:06
-
11:43
-
11:32
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:06
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:30
-
06:58
-
06:31
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:17
-
04:58
-
04:40
-
04:33
-
04:28
-
04:17
-
04:10
-
04:01
-
03:57
-
03:53
-
03:48
-
03:40
-
03:37