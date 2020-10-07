Генменеджер «Сан-Хосе»: довольны прогрессом, которого Летунов добился в прошлом сезоне

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Максимом Летуновым.

«Мы довольны прогрессом, которого Макс добился в прошлом сезоне. Из хоккеиста, проводящего первый сезон в профессиональной лиге, он превратился в надёжного двустороннего игрока «Барракуды» и стал лучшим бомбардиром команды. Благодаря сочетанию габаритов и техники он получил шанс сыграть в НХЛ в прошлом году, и мы рассчитываем, что и в предстоящем сезоне он поднимется на более высокий уровень», – цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Летунов дебютировал в НХЛ, сыграв три матча в регулярном чемпионате, в которых забил один гол. В АХЛ сыграл 50 матчей и набрал 40 (12+28) очков. Следующий сезон станет для него третьим в системе «Шаркс».