«Амур» расторг контракт с Никитой Феоктистовым. Он не провёл ни одного матча за клуб
«Амур» расстался с нападающим Никитой Феоктистовым. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.
В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков. В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Летом 30-летний белорус заключил двусторонний контракт с хабаровским клубом, но так и не дебютировал за «Амур». В нынешнем сезоне Феоктистов не провёл ни одного матча и в Высшей хоккейной лиге, где партнёром «Амура» является «Сокол».
«Амур» заключил двусторонний контракт с Феоктистовым
- 7 октября 2020
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