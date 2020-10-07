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«Амур» расторг контракт с Никитой Феоктистовым. Он не провёл ни одного матча за клуб

«Амур» расторг контракт с Никитой Феоктистовым. Он не провёл ни одного матча за клуб
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» расстался с нападающим Никитой Феоктистовым. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков. В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Летом 30-летний белорус заключил двусторонний контракт с хабаровским клубом, но так и не дебютировал за «Амур». В нынешнем сезоне Феоктистов не провёл ни одного матча и в Высшей хоккейной лиге, где партнёром «Амура» является «Сокол».

«Амур» заключил двусторонний контракт с Феоктистовым
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