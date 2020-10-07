«Трактор» получил денежную компенсацию от СКА за права на Тренина

«Трактор» получил денежную компенсацию от СКА за права на нападающего Якова Тренина, сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.

«В рамках трёхсторонней июньской сделки между «Трактором», «Металлургом» и СКА питерский клуб получил права на форварда Якова Тренина, а в Челябинске оказались молодые игроки «Металлурга» Павел Дорофеев, Дмитрий Шешин, Семён Буйван и Глеб Бабинцев.

Одним из условий сделки, которую лично курировал вице-президент по хоккейным операциям «Трактора» Олег Усачёв, стала денежная компенсация, получаемая «Трактором» в случае возвращения Тренина из НХЛ в КХЛ. 30 сентября Тренин дебютировал в КХЛ в составе СКА, куда перешёл в результате аренды, анонсированной «Нэшвиллом», — сказано в пресс-релизе челябинцев.