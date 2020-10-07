Панарин посетил тренировку «Трактора» и подписал свитер для благотворительного аукциона

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вчера, 6 октября, посетил «Арену-Трактор», сообщается на официальном сайте «Трактора».



Форвард побывал на утренней тренировке «Трактора», пообщался с Сергеем Калининым, Вячеславом Основиным, Лукашем Седлаком и главным тренером клуба Анваром Гатиятулиным.



Он приехал на тренировку по личному приглашению вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям Олега Усачёва. Отмечается, что хоккеист поддержал инициативу челябинского клуба провести матч с «Куньлунь Ред Стар» в форме, созданной ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом.



Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, все вырученные средства пойдут на помощь подопечным фонда «Подарок Ангелу». Одним из лотов станет свитер, подписанный Панариным.



«Всем привет, приходите на игру «Трактора», все собранные средства от продажи хоккейных игровых свитеров пойдут на помощь людям с диагнозом ДЦП», – сказал Панарин.

Фото: ХК «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»