Два белорусских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ

На прошедшем драфте Национальной хоккейной лиги были выбраны два белорусских хоккеиста.

Это форвард Евгений Оксентюк и защитник Илья Соловьёв. Оксентюка под общим 162-м номером выбрал финалист Кубка Стэнли-2020 «Даллас Старз». В 2019 году белорус в составе «Флинт Фэйрбердс» повторил рекорд Сергея Костицына для 18-летних игроков из Беларуси в регулярных чемпионатах OHL — 78 очков (33+45).

20-летнего защитника минского «Динамо» в седьмом раунде под общим 205-м номером выбрал «Калгари Флэймз». Прошлый сезон он отыграл в клубе Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино Спирит», где в 53 матчах набрал 40 (7+33) очков. В составе минского «Динамо» Соловьёв провёл пять матчей в КХЛ (0+1).

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой состоялись на ночь с 7 на 8 октября.