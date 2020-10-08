Кожевников: Знарку срочно пора просыпаться и ломать планшет, иначе его так и не услышат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о положении «Спартака» в чемпионате КХЛ.
«Честно говоря, я очень сильно удивлён, перед стартом сезона ничто не говорило о том, что красно-белые уйдут в пике. Все в равных условиях – примерно половина клубов КХЛ переболела, как и «Спартак», именно летом. Более того, старт чемпионата показал, что лучше было пройти эту эпидемию в августе, чем в сентябре, как СКА или «Салават Юлаев». Так что точно не в предсезонке причины провального старта.
Самые большие проблемы клуба – в оборонительной линии. Играем слишком глубоко, отдаём сопернику пространство и инициативу, не можем выбросить шайбу из своей зоны. У защитников от матча к матчу идут детские ошибки. Три матча проиграны минимум в пять шайб – худший показатель в лиге. Это уже не случайность, а закономерность.
Это вопрос к Олегу Знарку и всему тренерскому штабу. Может, пока не сработала летняя перестановка с тренером защитников, при том же Игоре Уланове такого пожара в обороне не было. Не узнаю Знарка. Олег спокоен на лавочке и миролюбив даже во время интервью. Всё это на него не похоже. Срочно пора просыпаться и добавлять в жёсткости, образно говоря, ломать планшет. Иначе игроки тренерский штаб так и не не услышат», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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