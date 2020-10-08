В одной из новосибирских колоний появился уголок болельщиков хоккейного клуба «Сибирь». Осуждённые художники нарисовали на стене фирменного Снеговика и написали имена лучших игроков.
Осуждённые исправительной колонии № 2 в Новосибирской области даже в неволе не забывают о любимой команде. В честь хоккейного клуба «Сибирь» они разрисовали одну из стен в помещении отряда. Так, рядом со спальными местами появилось большое изображение главного символа клуба — Снеговика с клюшкой, а также имена лучших игроков и гимн команды. Об этом рассказали изданию «Сиб.фм» в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Фото: Фото с сайта ГУ ФСИН по Новосибирской области
«Это так называемая секция болельщиков хоккейной команды «Сибирь». Теперь осуждённые не только знают всех участников Континентальной хоккейной лиги, но и поддерживают любимую команду», — уточнили в ведомстве.
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