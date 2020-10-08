Бадюков: Чинахов не оставил выбора скаутам НХЛ, которые взяли его под таким номером

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» форварда «Авангарда» Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.

«В предсезонку Чинахов хорошо себя проявлял в «Авангарде». Многие ещё в прошлом регулярном чемпионате ждали, что его и Грицюка Боб Хартли привлечёт к команде. Но тогда не сложилось.



И хорошо, что сейчас Боб нашёл игровое время и для Егора, и для Чистякова. Чинахов вцепился в этот шанс и своей результативностью показал способность уже сейчас играть на уровне КХЛ, а также не оставил выбора скаутам НХЛ, которые его взяли под таким высоким номером», – приводят слова Бадюкова «Известия».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал выбор «Коламбуса».