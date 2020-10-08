Бадюков: Чинахов не оставил выбора скаутам НХЛ, которые взяли его под таким номером
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» форварда «Авангарда» Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.
«В предсезонку Чинахов хорошо себя проявлял в «Авангарде». Многие ещё в прошлом регулярном чемпионате ждали, что его и Грицюка Боб Хартли привлечёт к команде. Но тогда не сложилось.
И хорошо, что сейчас Боб нашёл игровое время и для Егора, и для Чистякова. Чинахов вцепился в этот шанс и своей результативностью показал способность уже сейчас играть на уровне КХЛ, а также не оставил выбора скаутам НХЛ, которые его взяли под таким высоким номером», – приводят слова Бадюкова «Известия».
Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал выбор «Коламбуса».
Волков: для начала Чинахову нужно попытаться выйти на лидирующие позиции в «Авангарде»
- 8 октября 2020
-
12:19
-
12:04
-
11:51
-
11:25
-
11:01
-
10:36
-
10:12
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:31
-
08:10
-
08:02
-
06:15
-
06:02
-
03:38
-
02:40
-
02:16
-
01:55
-
01:21
-
01:14
-
00:44
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:19
-
23:13
-
22:55
Партнерский контент