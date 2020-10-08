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Ларионов: МЧМ — единственный турнир, который собирает лучших игроков со всего мира

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ларионов: МЧМ — единственный турнир, который собирает лучших игроков со всего мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

«Безусловно, турнир будет другим – это не такой формат, как плей-офф НХЛ. С другой стороны, это будет самое яркое событие уходящего года, потому что весь хоккей практически замер, кроме КХЛ. TSN будет транслировать даже товарищеские матчи перед чемпионатом мира, интерес будет колоссальный. На чемпионате будут играть лучшие против лучших – это на сегодняшний день единственный турнир, который собирает лучших игроков со всего мира. Поэтому турнир будет интересным, непредсказуемым и ярким, что должно порадовать болельщиков со всего мира, поскольку в это время смотреть практически больше нечего.

Мы планируем сыграть пять товарищеских матчей за семь дней в ноябре во время перерыва в КХЛ. Это будет мини-репетиция чемпионата мира, в ближайшие два-три дня мы все обнародуем. У нас будет четыре игры с командами высшей лиги и одна – с клубом КХЛ. Мы посмотрим ребят в деле, чтобы потом определиться с составом на 95% и не дёргать ребят, которые потом будут понимать, к чему готовиться и что ожидать», — цитирует Ларионова ТАСС.

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