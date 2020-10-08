Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру, информирует официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне ветеран НХЛ набрал в 20 матчах регулярного чемпионата 11 (8+3) очков, а также отметился голом в 7 матчах Кубка Стэнли.
Весной 2019 года трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в девятый раз провёл седьмой матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).
Ранее хоккеист завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины». Всего в НХЛ Уильямс провёл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков при показателе полезности «+110».
Защитник «Спартака» Александр Никишин выбран «Каролиной» под 69-м номером на драфте НХЛ
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