Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру, информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне ветеран НХЛ набрал в 20 матчах регулярного чемпионата 11 (8+3) очков, а также отметился голом в 7 матчах Кубка Стэнли.

Весной 2019 года трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в девятый раз провёл седьмой матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

Ранее хоккеист завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины». Всего в НХЛ Уильямс провёл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков при показателе полезности «+110».